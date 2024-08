İstanbul Adliyesi'ne silahlı saldırı soruşturması: 19 şüpheli hakkında hapis talebi

BirGün'de yer alan habere göre Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’de düzenlenen ve 1 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında DHKP-C üyesi Pınar Birkoç’un ablaları Necmiye Birkoç ile Nejla Birkoç’un da bulunduğu ve ayrıca merkez komitesinde yer alan 4 kişinin de bulunduğu toplamda 19 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.



Hazırlanan iddianamede, olay günü DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, adliyenin D blok kapısına yaklaştıkları sırada görevli polisler tarafından uygulama yapıldığı, uygulama sırasında Birkoç’un polislerin yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıktığı, bu sırada Birkoç’un arkasında bulunan Yayla’nın polise ateş ettiği, silahın ateş almaması üzerine yeniden ateş ettiği ve sağ ayağından yaraladığı anlatıldı.



Polislerden birinin adliye binası istikametine diğerinin C blok istikametine doğru koşmaya başlaması üzerine Yayla ve Birkoç'un C blok istikametine doğru koşan polislere ateş ettiği belirtilen iddianamede, bu sırada Dilfiraz Karataş isimli yurttaşın açılan ateş sonucu öldüğü ifade edildi.



İddianamede, Yayla ve Birkoç'un C blok önündeki nöbet kulübesinde buunan polislerce öldürüldüğü belirtidi.



19 ŞÜPHELİ HAKKINDA 15'ER YIL HAPİS TALEBİ



Hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Zerrin Sarı, Seher Demir, Musa Aşoğlu, Fehriye Erdal ile şüpheliler Necmiye Birkoç, Nejla Birkoç, Ayten Öztürk, Diyar Ersoy, Elif Ersoy, Ercan Güneş, Gamze Eroğlu, Hakan İnci, Hasan Karapınar, Meryem Özsöğüt, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oktay Kelebek, Seda Şaraldı, Seher Adıgüzel ve Ulaş İnci’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ayrı ayrı 7’şer yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Öte yandan öldürülen Emrah Yayla ile Pınar Birkoç hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.



Şüphelilerin yargılanmasına 31 Ekim tarihinde İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce başlanacak.