Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Parlamentosu raporu: Rusya’nın askeri saldırısı göz ardı edilemez /19 Haziran 2023 20:28

İsveç Parlamentosu raporu: Rusya’nın askeri saldırısı göz ardı edilemez

Rapora göre, Rus birliklerinin önemli bir kısmı Ukrayna'daki savaşa yönelik konuşlandırılsalar da, Moskova’nın İsveç'e karşı farklı türden bir askeri saldırısı göz ardı edilemeyecek bir olasılık.

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Euronews'te yer alan habere göre İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi tarafından hazırlanan bir rapor, İsveç'e karşı bir Rus askeri saldırısının göz ardı edilemeyeceğini ortaya koydu.

Devlet televizyon kanalı SVT tarafından gündeme getirilen ve gün içinde yayımlanması beklenen rapora göre, Rus birliklerinin önemli bir kısmı Ukrayna'daki savaşa yönelik konuşlandırılsalar da, Moskova’nın İsveç'e karşı farlı türden bir askeri saldırısı göz ardı edilemeyecek bir olasılık.

Rusya’nın askeri güç kullanma çıtasını düşürdüğü ve Moskova’nın yüksek derecede siyasi ve askeri risk teşkil ettiği kaydedilen raporda, "Rusya'nın İsveç'e karşı hava ve deniz kuvvetleri ile uzun menzilli silahlar veya nükleer silahlarla operasyonlar yürütme kabiliyetini koruduğu" ifade edildi.

Raporda, İsveç’in için, diğer İskandinav ülkeleri ve AB ile işbirliğine dayanan önceki savunma doktrin yerine NATO üyeliğine dayalı yeni bir savunma doktrinini ön plana çıkardığı görüldü.

Batılı diğer ülkeler gibi Soğuk Savaş sonrası savunma harcamalarını düşüren İsveç, son dönemde silah alımlarına ağırlık veriyor.

İsveç, NATO’nun belirlediği savunma harcamalarının, gayri safi yurt içi milli hasılanın yüzde 2’sini teşkil etmesini öngören kriterini yakalamak için çaba gösteriyor.

İsveç’in NATO üyelik başvurusu farklı nedenlerden dolayı Türkiye ve Macaristan tarafından geciktiriliyor.

Türk hükümeti, terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nin faliyetlerine ülke topraklarında izin verdiği ve yine terör örgütü üyesi ilan ettiği kişileri kendisine iade etmediği için İsveç’in üyeliğine sıcak bakmıyor.
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