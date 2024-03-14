Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre’deki Ukrayna zirvesine Rusya katılmıyor /14 Mart 2024 13:32

İsviçre’deki Ukrayna zirvesine Rusya katılmıyor

İsviçre'de düzenlenecek uluslararası barış konferansına ‘resmi olarak davet edilse bile’ Rusya, katılmıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Zaharova, İsviçre'nin tarafsız bir platform olmadığını ve barışı sağlama çabalarına hizmet etmeyeceğini ve İsviçre'deki Ukrayna konulu konferansın, kendilerini itibarsızlaştıran Kopenhag formatındaki toplantıların devamı olduğunu belirtti.

Zaharova'ya göre, İsviçre'deki zirvede tartışılacak olan barış formülü aslında üç ültimatom talebini içeriyor: Rus birliklerinin 1991 sınırlarına çekilmesi, Moskova'nın sorumlu tutulması ve tazminat ödenmesi. Bu nedenle, Rusya'nın söz konusu barış konferansına katılımı anlamsız hale geliyor.

Zaharova ayrıca, İsviçre'nin açıkça Ukrayna yanlısı bir pozisyon aldığını, dondurulmuş varlıklara el konulmasını değerlendirdiğini ve Rusya karşıtı yasa dışı yaptırımlara katıldığını ifade etti.

İsviçreli senatörler, İsviçre hükümetinin Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş fonlarını Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanması yönünde oy kullanmıştı. Ülkenin parlamentosunun üst meclisi, hükümet tarafından desteklenen teklifin lehine 21, aleyhte ise 19 oy kullandı. 3 de çekimser oy çıktı. Ulusal Konsey (alt meclis) 2023 yılında benzer bir karar almıştı.

Kabul edilen belgede, "Yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus devletinin ve ona yakın kuruluşların varlıklarının tazminat olarak Ukrayna'ya ödenmesi gerekiyor" ifadesi yer alıyor.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, senatörlerin hükümete, kararın uygulanması için gerekli yasal çerçeveyi geliştirmeye yönelik önlemler alması çağrısında bulundu.

Ukrayna tarafının yaz başında yapılması planlanan zirveye Rusya'nın davet edilmesine karşı çıktığı biliniyor.
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