Putin: Rusya, Batı’da bölünmelere girmeyecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dmitry Kiselev, Rus liderden, Beyaz Saray başkanı Joe Biden'ın Rusya için tercih edilir olduğu yönündeki ifadenin seçim kampanyasına müdahale olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu.







Putin, "Biz hiçbir şekilde seçimlere müdahale etmiyoruz. Ve defalarca söylediğim gibi, Amerikan halkının, Amerikan seçmeninin güvendiği herhangi bir liderle çalışacağız" diye yanıtladı. Ancak kesinlikle ve kesinlikle, bunun herkes için açık olduğunu düşünüyorum, Amerikan siyasi sistemi kelimenin tam anlamıyla demokratik olduğunu iddia edemez" diye ekledi.





Rusya Devlet başkanı, Rusya'nın Batı'da bölünmelere girmediğini, kendilerinin bunu zekice yapacaklarını belirtti. Batı toplumunda ortaya çıkan çelişkilere dikkat çekti ve Moskova'nın kendi çıkarlarına saygı göstermeye çalışacağına söz verdi.





Putin daha önce askeri-teknik açıdan Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu söylemişti. Üstelik devlet başkanı, yerli nükleer üçlünün diğer ülkelerin üçlülerinden daha modern olduğunu vurguladı.





Ayrıca ABD'nin nükleer testler yapması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi. Putin şunu vurguladı: Washington nükleer güç geliştiriyor ancak bu, ABD'nin yarın nükleer savaş başlatmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor.