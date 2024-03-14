Başka bir ziyafet sofrasına buyurun!

Dr. Ergun Çapan Raindrops TV, You Tube kanalında yaptığı Mealler ve Anahtar Yaklaşımlar programında Ramazan ayında 'Kuran ziyafetine' davet etti













Dr. Ergün Çapan'ın hazırlayıp sunduğu Mealler ve Anahtar Yaklaşımlar programının ana başlıkları şunlardır:

-Program, Allah'ın ziyafet sofrasına katılmak ve Kur'an'dan faydalanmak için bir davet niteliğindedir.

- Kur'an'ın önemi: Kur'an, insanın ruhsal, manevi ve ahlaki gelişimi için bir kaynaktır ve Allah'ın en büyük lütuflarından biridir.

- İftar sofrası metaforu: Ramazan ayındaki iftar sofraları, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, ruhsal gıdamız olan Kur'an ile beslenmek için önemlidir.

- Kur'an'ın ruhsal etkisi: Kur'an'ın okunması ve anlaşılması, insanın ruhunu besler ve ona huzur verir.

- Mealli mukabele yapmanın önemi: Kur'an'ı anlamak ve içselleştirmek için mealli mukabele yapmak, Allah'ın ziyafet sofrasından maksimum fayda sağlamanın bir yoludur.