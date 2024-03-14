Samanyolu Haber /Gündem / Başka bir ziyafet sofrasına buyurun! /14 Mart 2024 13:59

Başka bir ziyafet sofrasına buyurun!

Raindrops TV'de Ramazan ayında Dr. Ergun Çapan ' Mealler ve Anahtar Yaklaşımlar' programı başladı

SHABER3.COM

Dr. Ergun Çapan Raindrops TV,  You Tube kanalında yaptığı Mealler ve Anahtar Yaklaşımlar programında Ramazan ayında 'Kuran ziyafetine' davet etti 



Dr. Ergün Çapan'ın hazırlayıp sunduğu Mealler ve Anahtar Yaklaşımlar programının ana başlıkları şunlardır:
-Program, Allah'ın ziyafet sofrasına katılmak ve Kur'an'dan faydalanmak için bir davet niteliğindedir.
- Kur'an'ın önemi: Kur'an, insanın ruhsal, manevi ve ahlaki gelişimi için bir kaynaktır ve Allah'ın en büyük lütuflarından biridir.
- İftar sofrası metaforu: Ramazan ayındaki iftar sofraları, fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil, ruhsal gıdamız olan Kur'an ile beslenmek için önemlidir.
- Kur'an'ın ruhsal etkisi: Kur'an'ın okunması ve anlaşılması, insanın ruhunu besler ve ona huzur verir.
- Mealli mukabele yapmanın önemi: Kur'an'ı anlamak ve içselleştirmek için mealli mukabele yapmak, Allah'ın ziyafet sofrasından maksimum fayda sağlamanın bir yoludur.
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