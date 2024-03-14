Samanyolu Haber /Gündem / Bu iftarda yediden yetmişe Almanlar vardı /14 Mart 2024 15:07

Bu iftarda yediden yetmişe Almanlar vardı

Saarland Kadın ve Kültür Derneği'nin düzenlediği iftar programına Almanlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Almanya’nın Saarland eyaletinde faaliyet gösteren derneğin geleneksel olarak yaptığı Ramazan iftarına eyaletin çok farklı kesimlerinden davetliler iştirak etti. Gecede farklı dinlere ve görüşlere mensup insanlar sahne alıp birlik ve beraberlik mesajı verdi. İftardan önce çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan gruplar ayrı ayrı sahneye çıkarak performanslarını sergilediler.

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Gecede yapılan konuşmada son dönemde birçok sıkıntının yaşandığı dünyada ortak noktaları bulup kutlamanın, hoşgörünün ve barışın teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. İftar açmanın sadece dini bir ritüel olmadığı, birlik ve beraberliğin sembolü haline geldiği belirtilen gecede, şu ifadeler kullanıldı; “Orucu açmak bize, her birimizin içinde rol oynayacağı daha büyük bir topluluğun parçası olduğumuzu hatırlatır. Yaşamın armağanlarına şükran göstermenin zamanıdır. O halde gelin bu birlik ve beraberlik ruhu içinde olalım. Kalplerimizi bizi çevreleyen çeşitliliğe açalım… 


Ramazan farklı inanç ve geleneklerimize rağmen birlikte yaşayabileceğimizi ve yaşamamız gerektiğini bize hatırlatır. Bizler yılın bu zamanında sadece oruçlarımızı açmakla kalmıyoruz, aynı zamanda anlayış ve saygıyla aramızdaki engelleri de kapatıyoruz. Çatışmaların, çevresel felaketlerin ve bölünmenin damgasını vurduğu bir dünyada, gerçek gücün birlik içinde yattığını unutmamalıyız. Birbirimize saygı duyarak, dinleyerek ve birbirimizden birçok şey öğrenerek kültürel ve dini farklılıkları aşan köprüler inşa edebiliriz.” 

Ramazan iftarının birlik ve beraberliğine vurgu yapan Homburg Belediye Başkanı Michael Forster, “Önceliğimiz olan birçok ön yargıyı yıkıp birlikte risk almak önemli. Bu sene Ramazan’ı kutluyor olmaktan dolayı mutluyum. Bu kalabalığı burada görebilmek çok güzel, bir salonda her gün bu kadar çok insan olmuyor. Gecede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı. 

Naim Yılmaz’ın okuduğu ve gönüllere inşirah salan akşam ezanıyla devam eden programda sahne alan neyzen Alperen Özderya’nın eşsiz performansıyla salondaki Almanlar adeta mest oldu. Homburg’da faaliyet gösteren çocuk ve genç korosunun akabinde yaşlı Almanların oluşturduğu bir başka müzik grubu da sahnede performanslarını sergilediler. En son Ramazan için ve organizasyonu düzenleyen gönüllüler için yazdığı şiiri okuyan Carina Adolf salondan büyük alkış aldı.

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