Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda 4'üncü gün Türkiye saati ile 17:45'te başlıyor /14 Mart 2024 16:25

İftar Zamanı'nda 4'üncü gün Türkiye saati ile 17:45'te başlıyor

İftar Zamanı, dikkat çeken konu ve konuklarıyla bugün de ekranlarda olacak. MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar ilahiyatçı yazar Dr. Yüksel Çayıroğlu ve Kitap Dünyası Genel Müdürü Metin Akbaş.

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Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda bugün Dr. Yüksel Çayıroğlu ile insanların Allah'ı tanıma ve O'na olan bağlılıklarını güçlendirme sürecinde karşılaştıkları zorluklar konuşulacak. 

- İnanıyoruz diyoruz ama inandığımız değerleri yeterince tanıyor muyuz?
- Son yıllarda daha da yaygınlaşan deizm ne demektir ve bunun yaygınlaşmasının arkasında yatan sebepler nelerdir?
- Kulluk imtihanı ve nefisle mücadele ne demektir?
- Ramazan bu mücadelede nasıl bir önem arz etmektedir?

gibi sorular ele alınacak. 

Diğer bir konuk olan Metin Akbaş ile ise; 

- Kitap Dünyası neler yapıyor?
- Ramazan için hazırlanan yayınlar neler? 
- Yayınlarınıza nasıl ulaşılabiliriz?

gibi başlıklar ele alınacak. 

Diğer yandan farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de programda yer alacak.


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