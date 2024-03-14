İftar Zamanı'nda 4'üncü gün Türkiye saati ile 17:45'te başlıyor

Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda bugün Dr. Yüksel Çayıroğlu ile insanların Allah'ı tanıma ve O'na olan bağlılıklarını güçlendirme sürecinde karşılaştıkları zorluklar konuşulacak.
- İnanıyoruz diyoruz ama inandığımız değerleri yeterince tanıyor muyuz?
- Son yıllarda daha da yaygınlaşan deizm ne demektir ve bunun yaygınlaşmasının arkasında yatan sebepler nelerdir?
- Kulluk imtihanı ve nefisle mücadele ne demektir?
- Ramazan bu mücadelede nasıl bir önem arz etmektedir?
gibi sorular ele alınacak.
Diğer bir konuk olan Metin Akbaş ile ise;
- Kitap Dünyası neler yapıyor?
- Ramazan için hazırlanan yayınlar neler?
- Yayınlarınıza nasıl ulaşılabiliriz?
gibi başlıklar ele alınacak.
Diğer yandan farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de programda yer alacak.