İftar Zamanı'nda 4'üncü gün Türkiye saati ile 17:45'te başlıyor

Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda bugün Dr. Yüksel Çayıroğlu ile insanların Allah'ı tanıma ve O'na olan bağlılıklarını güçlendirme sürecinde karşılaştıkları zorluklar konuşulacak.







- İnanıyoruz diyoruz ama inandığımız değerleri yeterince tanıyor muyuz?

- Son yıllarda daha da yaygınlaşan deizm ne demektir ve bunun yaygınlaşmasının arkasında yatan sebepler nelerdir?

- Kulluk imtihanı ve nefisle mücadele ne demektir?

- Ramazan bu mücadelede nasıl bir önem arz etmektedir?





gibi sorular ele alınacak.





Diğer bir konuk olan Metin Akbaş ile ise;





- Kitap Dünyası neler yapıyor?

- Ramazan için hazırlanan yayınlar neler?

- Yayınlarınıza nasıl ulaşılabiliriz?





gibi başlıklar ele alınacak.





Diğer yandan farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de programda yer alacak.









