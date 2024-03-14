Samanyolu Haber /Gündem / Askeri eğitim uçağı düştü: Pilot kurtuldu, yerdeki uzman çavuş hayatını kaybetti /14 Mart 2024 16:52

Askeri eğitim uçağı düştü: Pilot kurtuldu, yerdeki uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot kurtulurken, uçağın düştüğü bölgedeki şantiyede çalışan iş makinesi operatörü uzman çavuş hayatını kaybetti.

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Konya'da 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, pilot uçak düşmeden önce paraşütle atladı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken pilot hastaneye kaldırıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki pist onarım çalışması yapan iş makinesi operatörü uzman çavuşun hayatını kaybettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Konya’da, Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımızın eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu, uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan Hv.İs.Uzm.Çvş. Ercan Güven şehit olmuştur" denildi
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