Samanyolu Haber /Gündem / Çiçek Taksi oyuncusunun rüşvet videosu Diyanet'i karıştırdı /14 Mart 2024 17:07

Çiçek Taksi oyuncusunun rüşvet videosu Diyanet'i karıştırdı

Akasya Durağı adlı dizide ‘Ali Kemal’ rolünü canlandıran oyuncu Ateş Fatih Uçan’ın kısa süre önce çektiği bir video Diyanet’i karıştırdı. Uçan, videoda Türkiye Diyanet Vakfı için çektiği bir film nedeniyle kendisinden rüşvet alındığını iddia etti. Video, Diyanet İşleri Başkanı dâhil birçok üst düzey yöneticiye gitti. Rüşvet almakla suçlanan isim Halktv.com.tr’ye “Tamamen iftira” açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nda tartışma yaratan, konu ile ilgili müfettiş atanmasına da neden olan video 2 ay kadar önce çekildi. 6 dakika 21 saniyelik videoyu çeken isim, oyuncu Ateş Fatih Uçan... Türkiye Diyanet Vakfı ile 2018’de tanıştığını, kurum için gönüllü olarak birkaç projede yer aldığını anlatan Uçan, kaydın devamında 2019’da çektiği 2 dakikalık ‘Ramazan’ adı verilen tanıtım filmi ise ihale ile üstlendiğini anlatıyor.

‘RÜŞVETİ, YARDIM ADI ALTINDA İSTEDİ’
Halktv.com'un haberine göre Uçan, anılan filmin kendisine verilmesini sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı yöneticisi Y. D.’nin, kendisinden rüşvet istediğini iddia etti. Uçan; Y. D.’nin anılan parayı, yardım yapılacak bir aile için istediğini ancak gerçekte bu paranın rüşvet olarak alındığını öne sürdü. Uçan, Y. D.’nin, kendisinden istediği 7 bin lirayı banka yolu ile veya zarf içinde istemediğini öne sürerek “Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir toplantısı vardı. Beykoz Kabacık’taki bir restorandaydı bu toplantı. Parayı, tuvaletin camının arkasına koydum. Y. D. de o parayı aldı” dedi.
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