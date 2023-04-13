İtalyan voleybolcu Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düştü

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma, Üsküdar'da kaldığı otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü tahmin ediliyor.





Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.





Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.





Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijeryalı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.





Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Ituma'nın otelin penceresinden düştüğü öngörülüyor.





Ituma'nın takım arkadaşı Ebrar Karakurt da olayın yaşandığı otelin önüne geldi. Voleybolcu Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.