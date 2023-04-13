Değerinden sonra gramajı da düştü

AKP'nin ekonomi politikaları nedeniyle ortaya çıkan yüksek enflasyon karşısında değeri her geçen gün düşen madeni paraların maliyetleri de katlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.









1 TL ve 50 kuruşun azaltılan gramajları üzerinden yeniden yapılan hesaba göre, 1 TL’nin 3,48 TL olan adet maliyeti 2,81 TL’ye, 50 kuruşun 2,88 TL olan adet maliyeti ise 2,33 TL’ye düştü. 1 kuruşun maliyeti 1,1 TL, 5 kuruş 1,23 TL, 10 kuruş 1,35 TL, 25 kuruş 1,70 TL olarak hesaplandı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 25 Ekim 2021’de maliyet hesabını ilk yaptığında 50 kuruşun maliyetini 66 kuruş olarak, 1 TL’nin maliyetini ise 79 kuruş olarak hesapladığını söyledi. Yalım,“O günden bugüne, 1 TL’nin gramı azaltılmasına rağmen aradaki maliyet farkı 2,2 TL oldu. 5 kuruştaki maliyet farkı ise 1,67 TL oldu. İlk olarak benim gündeme getirmiş olduğum 1 liranın üretim maliyetlerinin artması, fırsatçıların bu durumu görerek paraları daha merkez bankasından çıkar çıkmaz alıp hurdaya satmalarına neden olmuştu. Şimdi market raflarında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruşun hiçbir önemi kalmadı. Bazı raflarda bu fiyatlar silindi” dedi. Yalım şunları dile getirdi: “Ben bu durumu aylar önce dile getirmiş, tedbir alınmasını söylemiştim. Maalesef Maliye Bakanı ve Merkez Bankası çıkıp paranın gerçek maliyetini açıklamak yerine benim bulduğum maliyeti yalanlama yoluna gitmişlerdi. Benim yaptığım hesaplarda kesinlikle işçilik ve darphane elektrik giderleri dâhil edilmemiştir.”