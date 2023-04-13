Kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere Kralı II. Charles'ın taç giyme törenine katılacak. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, konu ile ilgili olarak ortaya atılan spekülasyonlara son verildi. Açıklamada, "Buckingham Sarayı, Sussex Dükü Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek olan taç giyme törenine katılacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyor. Sussex Düşesi, Prens Archie ve Prenses Lilibet ile California'da kalmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.



