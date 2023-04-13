Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Ermenistan arasında ‘NATO tatbikatlarına katılım’ gerilimi /13 Nisan 2023 13:06

Rusya ve Ermenistan arasında ‘NATO tatbikatlarına katılım’ gerilimi

Ermenistan’ın NATO tatbikatlarına katılacağını duyurması Rusya’da rahatsızlığa neden oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Moskova’nın başı çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olan Ermenistan’ın NATO tatbikatlarına katılacağını duyurması Rusya’nın tepkisine neden oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın açıklaması sırasında Moskova’nın Erivan’a bir yazı göndererek, Erevan’dan NATO ülkelerinin düzenlediği tatbikatlara katılımı ile ilgili açıklama istediğini belirtti.

Zaharova, “Ermeni ortaklarımızdan NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili resmi açıklama talep ettik. Yanıt aldıktan sonra tutumumuzu belirleyeceğiz” dedi.

Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kanalıyla kendi topraklarında tatbikat yapılmasını reddetmesinin Moskova'yı üzdüğüne de dikkat çeken Zaharova, söz konusu kararın bölgesel güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmadığını da sözlerin ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Brüksel'e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığını ziyaret etti.

6 Nisan’da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 22 Nisan'da başlayacak olan NATO askeri tatbikatına katılacağını duyurmuştu. Söz konusu tatbikatın bir kısmı 10 Avrupa ülkesinin topraklarında gerçekleştirilecek.

Rusya’nı rahatsız eden NATO tatbikatına, NATO’ya henüz üye olmayan Ermenistan’ın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Kosova da katılıyor.
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