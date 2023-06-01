Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti: Millet İttifakı sona ermiştir /01 Haziran 2023 20:25

İYİ Parti: Millet İttifakı sona ermiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakı olduğunu belirterek, “28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakı olduğunu ve seçimle birlikte bu ittifakın sona erdiğini söyledi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV’de katıldığı yayında 6 partiden oluşan Millet İttifakı’nın seçim için kurulduğunu hatırlattı. Poyraz, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de benzer bir açıklamada bulundu. Gazete Duvar’a konuşan Erden, “Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi. Siyasi partiler doğal olarak birbirlerinin rakibidir ve yollarına böyle devam ederler. Bugünden itibaren bir seçim ittifakının olması zaten beklenemez. Bu ittifakın devam etmesi siyaseten de doğru bir yaklaşım değil.” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti: Millet İttifakı sona ermiştir Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:34