İYİ Parti: Millet İttifakı sona ermiştir

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV’de katıldığı yayında 6 partiden oluşan Millet İttifakı’nın seçim için kurulduğunu hatırlattı. Poyraz, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir.” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de benzer bir açıklamada bulundu. Gazete Duvar’a konuşan Erden, “Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi. Siyasi partiler doğal olarak birbirlerinin rakibidir ve yollarına böyle devam ederler. Bugünden itibaren bir seçim ittifakının olması zaten beklenemez. Bu ittifakın devam etmesi siyaseten de doğru bir yaklaşım değil.” şeklinde konuştu.