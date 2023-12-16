İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor: Bu kez haber İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İYİ Parti’de yerel seçim tartışmaları ile başlayan istifa furyası devam ediyor.



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTİFA ETTİ



Gazete Yengün’ün haberine göre bu kez istifa haberi İzmir’den geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Bornova Meclis Üyesi Kemal Sevinç partisinden istifa etti.



Sevinç’in istifası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 3’üncü oturumunda sunuldu.



Gazeteci İsmail Saymaz ise Sevinç’in istifasına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, “merkez parti ekseninden uzaklaşıldığı ve topluma güven verilmediği” gerekçesiyle partisinden istifa etti."