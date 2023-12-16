Meteoroloji birçok şehri yağış için uyardı

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



İKİ UYARI BİRDEN



Meteoroloji, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarında da bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



* Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



* Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 10°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 11°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 16°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 16°C, 19°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ZONGULDAK 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ARTVİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 12°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Az bulutlu



GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



MARDİN 7°C, 12°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Az bulutlu