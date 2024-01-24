Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'nin Ankara adayı CHP'den /24 Ocak 2024 09:16

İYİ Parti'nin Ankara adayı CHP'den

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ın karşısına, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Yıldırım'ı koyacağı öne sürüldü.

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Meral Akşener'in tabiriyle 'özü başımıza' diyerek 31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde 'hür ve müstakil' olarak girme kararı alan İYİ Parti'nin merak edilen Ankara adayı netleşti.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi sürecinde başdanışmanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İddiaya göre geçen hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı. Yıldırım’ın Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

SON İKİ SEÇİMDE DE İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bir dönem Melih Gökçek'in ekibine karşı yarışıp seçimi kazanarak Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te de CHP'den Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. Ancak CHP yönetimi Mansur Yavaş’ı tercih etti.
2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenen Yıldırım'ın adı 2019'da da Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce konuşuldu. Yıldırım aday gösterilmediği bu iki seçimde de CHP'den getirilen ilçe adaylıklarını kabul etmedi.
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