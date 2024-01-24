İYİ Parti'nin Ankara adayı CHP'den

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi sürecinde başdanışmanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.
İddiaya göre geçen hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı. Yıldırım’ın Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
SON İKİ SEÇİMDE DE İSMİ ÖNE ÇIKTI
Bir dönem Melih Gökçek'in ekibine karşı yarışıp seçimi kazanarak Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te de CHP'den Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. Ancak CHP yönetimi Mansur Yavaş’ı tercih etti.
2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenen Yıldırım'ın adı 2019'da da Mansur Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce konuşuldu. Yıldırım aday gösterilmediği bu iki seçimde de CHP'den getirilen ilçe adaylıklarını kabul etmedi.