Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki

İngiltere'nin Clapham bölgesinde kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı anmak isteyen kalabalığa sert polis müdahalesi tepkilere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Everard'ın son kez görüldüğü Clapham bölgesinde toplanan göstericileri polis dağıtmak istemiş, bazı kadınlara kelepçe takılmış, bazı kadınlar ise yerlerde sürüklenmişti.







İşçi Partisi lideri Keir Starmer twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polisin müdahalesinin "çok rahatsız edici" olduğunu söyleyerek, "Müdahaleye yönelik öfke ve üzüntünüzü paylaşıyorum. Bu protestoyu gözetlemek için doğru bir yol değildi" dedi.





Muhafazakar milletvekili Steve Baker de müdahaleyi "tarif edilemeyecek sahneler" şeklinde nitelendirerek Başbakan Boris Johnson'dan kapanma önlemlerini düzenleyen yasada değişiklikler yapmasını talep etti.





Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey, Londra Emniyet Müdürü Cresside Dick'e istifa etme çağrısı yaparken, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan polisten müdahaleye dair açıklama yapmasını talep etti.





Başbakan Boris Johnson ve partneri de, öldürülen Everard'ın anısına yapılan mum yakma çağrısına katıldı. Johnson Twitter hesabından Everard'ın yakınlarına seslenerek, "Yaşadığınız acı ve yasın ne kadar dayanılmaz olduğunu tahayyül edemiyorum" dedi. Johnson "sokakların kadınlar için yeniden güvenli hale gelmesi ve cinsel taciz ya da istismara uğramamaları için elinden geleni yapacağını" da belirtti.





Cambridge düşesi Kate Middleton ise cumartesi günü Clapham'da, Everard anısına mum yakılan ve çiçekler bırakılan yeri ziyaret etti.