Samanyolu Haber /Dünya / Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki /14 Mart 2021 18:34

Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki

İngiltere’de cinayete kurban giden 33 yaşındaki Sarah Everard’ı anmak için toplananlara polisin sert müdahalesi, aralarında çok sayıda siyasinin de bulunduğu geniş çevrelerin tepkisine neden oldu.

SHABER3.COM

İngiltere'nin Clapham bölgesinde kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı anmak isteyen kalabalığa sert polis müdahalesi tepkilere neden oldu. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Everard'ın son kez görüldüğü Clapham bölgesinde toplanan göstericileri polis dağıtmak istemiş, bazı kadınlara kelepçe takılmış, bazı kadınlar ise yerlerde sürüklenmişti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polisin müdahalesinin "çok rahatsız edici" olduğunu söyleyerek, "Müdahaleye yönelik öfke ve üzüntünüzü paylaşıyorum. Bu protestoyu gözetlemek için doğru bir yol değildi" dedi.

Muhafazakar milletvekili Steve Baker de müdahaleyi "tarif edilemeyecek sahneler" şeklinde nitelendirerek Başbakan Boris Johnson'dan kapanma önlemlerini düzenleyen yasada değişiklikler yapmasını talep etti.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey, Londra Emniyet Müdürü Cresside Dick'e istifa etme çağrısı yaparken, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan polisten müdahaleye dair açıklama yapmasını talep etti.

Başbakan Boris Johnson ve partneri de, öldürülen Everard'ın anısına yapılan mum yakma çağrısına katıldı. Johnson Twitter hesabından Everard'ın yakınlarına seslenerek, "Yaşadığınız acı ve yasın ne kadar dayanılmaz olduğunu tahayyül edemiyorum" dedi. Johnson "sokakların kadınlar için yeniden güvenli hale gelmesi ve cinsel taciz ya da istismara uğramamaları için elinden geleni yapacağını" da belirtti.

Cambridge düşesi Kate Middleton ise cumartesi günü Clapham'da, Everard anısına mum yakılan ve çiçekler bırakılan yeri ziyaret etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki Sonraki Haber >>

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:40