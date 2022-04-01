Samanyolu Haber /Gündem / Kamu kurumları ve Kara Kuvvetleri'nde cadı avı: 22 gözaltı /01 Nisan 2022 12:11

Kamu kurumları ve Kara Kuvvetleri'nde cadı avı: 22 gözaltı

15 Temmuz'un ardından başlayan cadı avı devam ediyor. Operasyonların merkez adresi ise Ankara idi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada 5 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları ile ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı çalışanlarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Kamu kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında 6’sı kamu kurumlarında aktif görevde 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı çalışanlarına yönelik başka bir soruşturmada ise 5’i görevde 9 astsubay toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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