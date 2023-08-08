Samanyolu Haber /Dünya / Kan donduran olay: Kayıp kadın, 12 yıl sonra işkence odasında bulundu /08 Ağustos 2023 16:16

Kan donduran olay: Kayıp kadın, 12 yıl sonra işkence odasında bulundu

12 yıldır kayıp olan kadın, bir odada kilitli ve işkence görmüş halde bulundu. Fransa'da yaşanan korkunç olayda kadının eşi gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Fransa'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Forbach kentinde 12 yıldır kayıp olan kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fransız haber kanalı BFM'de yer alan habere göre, kocasını ihbar edebilmesi sonucu kurtulan kadın, 2011'den beri bir odada kilitli tutulduğunu söyledi.

İhbarın ardından kadının 55 yaşındaki kocası, polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alındı.

53 yaşındaki kadının sağlık durumuna ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, kadının yetersiz beslendiğini, bacaklarında ve parmaklarında kırıklar olduğu ifade edildi. 

Ev içerisinde arama yapan polis, işkenceci kocaya ait olduğu düşünülen ve kadının beslenme zamanlarını kaydettiği bir not defterinin yanı sıra polisin işkence tezgahı olarak tanımladığı bir masa buldu.
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