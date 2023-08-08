Norveç: Taksi çağırma uygulaması kişisel verileri Rusya'ya aktarıyor

Norveç Veri Koruma Kurumu Datatilsynet, taksi çağırma uygulaması Yango’nun Norveçlilere ait kişisel verileri Rusya’ya aktardığını iddia etti. Kurumdan bugün yapılan açıklamada, Ruslara ait Hollanda merkezli Yango adlı taksi çağırma uygulamasının Norveçlilere ait kişisel verileri Rusya devletine aktardığı ifade edilerek 1 Eylül’de Rusya'da yürürlüğe girecek yeni bir yasanın, Rusya güvenlik yetkililerine Rus taksi şirketlerinin verilerine uzaktan erişim sağlama izni vereceği hatırlatıldı.





'VERİLER İŞLENİYOR VE POTANSİYEL OLARAK İZLEME İMKANI VERİYOR'

Açıklamada, Norveç ve Finlandiya’da kullanılan Yango'nun diğer verilerin yanı sıra konum, kalkış noktası ve varış yeri ile ilgili verileri ‘işlediği’ ve bu verilerin, Norveç vatandaşlarının ulaşım hareketlerinin izlenmesine potansiyel olarak imkanı verdiği belirtildi. Bu durumun gizlilik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Datatilsynet, dün Yango’ya bu verilerin Rusya’ya aktarılmasını yasaklayan yazılı bildirim yaptığını ve açıklama için 14 Ağustos'a kadar süre verdiğini ifade etti.





'BU BİLGİLER, ŞANTAJ VE İTİBARSIZLAŞTIRMA İÇİN KULLANILABİLİR'

Bölüm Yöneticisi Tobias Judin konuyla ilgili açıklama yaparak “Mevcut güvenlik durumu ışığında, Rusya'nın bu verileri beklenmedik şekillerde bize karşı kullanabileceğini kolayca düşünebiliriz. Nereye ve ne zaman seyahat ettiğimiz, özel hayatımız hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, bu bilgiler toplumda önemli roller üstlenen kişileri izlemek, şantaj yapmak ya da itibarsızlaştırmak için kullanılabilir” dedi.

