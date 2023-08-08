Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl anlaşmasında ABD önerisi /08 Ağustos 2023 15:40

Tahıl anlaşmasında ABD önerisi

Rus devlet haber ajansı RIA tarafından verilen habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Rusya'nın tahıl anlaşmasının şartlarıyla ilgili sorularını çözdüğünü, BM'den Moskova'ya bir teklifin gündemde olduğunu ancak Rusya'nın yanıt vermediğini söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Blinken Amerikan bankalarına bir mektup göndererek Rusya'nın tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Blinlen’e göre şimdi gündemde BM'nin Rusya için hazırladığı ve iddiaya göre tüm endişelere cevap veren bir teklif var. 

Fransız RFI radyosuna konuşan Blinken, mektubu "Rus tahılının sevkiyatını desteklediklerinin bilinmesi için" yazdığını söyledi.   Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmesine gerekçe olarak ihracatın engellenmesini göstermişti. Blinken, ‘Rus tahılının, nakliyesinin, sigortasının, ulaşım vb. potansiyel sorunların spesifik göstergelerine gelince, bu sorunların çözülmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Örneğin, bankalarımıza Rus tahıl ihracatını kesinlikle desteklediğimizi açıklayan mektuplar yazdım’ dedi.

Blinken'e göre Rusya'nın Afrika ülkelerine vaat ettiği bedava tahıl, tahıl anlaşmasının feshedilmesinden kaynaklanan sorunu çözmeye yetmiyor.
Blinken, ”Rusya'nın önerisi okyanusta bir damla. Sorunu çözmez, fiyatlardaki artışı durduramaz, şu anda erişilemeyen milyonlarca ton tahılın piyasadan çekildiği gerçeğini değiştirmeyecek." dedi. Tahıl anlaşmasının bir parçası olarak 20 milyon ton tahıl ihraç edilirken, Rusya’nın mevcut teklifinin sadece 50.000 ton olduğuna vurgu yapan Blinken "Bu sayılar kıyaslanamaz" dedi.

ABD'nin ise Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatının başlamasından bu yana "özellikle Afrika'da" olmak üzere dünyada gıda güvenliğine 14 milyar dolar harcadığını sözlerine ekleyen Blinken, "Elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Rusya Anlaşmanın ikinci kısmı uygulansın

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Moskova'nın bu konudaki tutumunu netleştirme taleplerine yanıt olarak, Rusya'nın anlaşmalarla sabitlenen ve BM Genel Sekreteri tarafından onaylanan "Karadeniz Girişimi" paket anlaşmasının ikinci bölümünün uygulanmasını istediğini söyledi.

Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında varılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının, Rusya ile ilgili ikinci kısmında, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması, Rusya Ziraat Bankası'nın yeniden SWIFT'e bağlanması ve diğer tedbirlerin alınması öngörülüyor. Bu güne kadar anlaşmanın ikinci kısmındaki Rusya'nın şartları yerine getirilmedi ve uygulamaya konulmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahıl anlaşmasında ABD önerisi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:18