Tahıl anlaşmasında ABD önerisi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







Blinken Amerikan bankalarına bir mektup göndererek Rusya'nın tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Blinlen’e göre şimdi gündemde BM'nin Rusya için hazırladığı ve iddiaya göre tüm endişelere cevap veren bir teklif var.





Fransız RFI radyosuna konuşan Blinken, mektubu "Rus tahılının sevkiyatını desteklediklerinin bilinmesi için" yazdığını söyledi. Rusya, tahıl anlaşmasından çekilmesine gerekçe olarak ihracatın engellenmesini göstermişti. Blinken, ‘Rus tahılının, nakliyesinin, sigortasının, ulaşım vb. potansiyel sorunların spesifik göstergelerine gelince, bu sorunların çözülmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Örneğin, bankalarımıza Rus tahıl ihracatını kesinlikle desteklediğimizi açıklayan mektuplar yazdım’ dedi.





Blinken'e göre Rusya'nın Afrika ülkelerine vaat ettiği bedava tahıl, tahıl anlaşmasının feshedilmesinden kaynaklanan sorunu çözmeye yetmiyor.

Blinken, ”Rusya'nın önerisi okyanusta bir damla. Sorunu çözmez, fiyatlardaki artışı durduramaz, şu anda erişilemeyen milyonlarca ton tahılın piyasadan çekildiği gerçeğini değiştirmeyecek." dedi. Tahıl anlaşmasının bir parçası olarak 20 milyon ton tahıl ihraç edilirken, Rusya’nın mevcut teklifinin sadece 50.000 ton olduğuna vurgu yapan Blinken "Bu sayılar kıyaslanamaz" dedi.





ABD'nin ise Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatının başlamasından bu yana "özellikle Afrika'da" olmak üzere dünyada gıda güvenliğine 14 milyar dolar harcadığını sözlerine ekleyen Blinken, "Elimizden geleni yapıyoruz," dedi.





Rusya Anlaşmanın ikinci kısmı uygulansın





Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Moskova'nın bu konudaki tutumunu netleştirme taleplerine yanıt olarak, Rusya'nın anlaşmalarla sabitlenen ve BM Genel Sekreteri tarafından onaylanan "Karadeniz Girişimi" paket anlaşmasının ikinci bölümünün uygulanmasını istediğini söyledi.





Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında varılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının, Rusya ile ilgili ikinci kısmında, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması, Rusya Ziraat Bankası'nın yeniden SWIFT'e bağlanması ve diğer tedbirlerin alınması öngörülüyor. Bu güne kadar anlaşmanın ikinci kısmındaki Rusya'nın şartları yerine getirilmedi ve uygulamaya konulmadı.