Kanada’dan Çin’in Uygur soykırımına ‘diplomatik’ boykot

Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur’u işkence kamplarına kapatıp soykırım uygulayan Çin Komünist Partisi’nin düzenlediği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot kararı alan ABD, İngiltere, Avustralya’dan sonra Kanada da diplomatik temsilci göndermeyeceğini sadece oyuncularını göndereceğini duyurdu.







Kanada Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.







Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin’deki Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.





Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.



