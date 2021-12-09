Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'ten asgari ücretliye büyük gol /09 Aralık 2021 16:03

TÜİK'ten asgari ücretliye büyük gol

Her yıl asgari ücret görüşmelerinde bir işçinin asgari geçim tutarını hesaplayan TÜİK bu yıl ‘Üzerimize kalıyor’ diyerek hesaplama yapmadı. TÜİK’ iş verenler de destek verdi.

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Açıkladığı verilerle tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir işçinin aylık asgari geçim tutarını “Üzerimize kalıyor” diyerek hesaplamak istemedi. İşveren de işçinin aleyhine olan bu çıkışta TÜİK’le ağız birliği yaptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, her yıl görüşmelerin ilk toplantısında komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, TÜİK’ten bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarının belirlenmesini istiyor. Türk-İş, bu talebini anayasa ve yasalara dayandırıyor.

Türk-İş, anayasanın öngördüğü “çalışanların geçim şartlarının” TÜİK’in yapacağı hesap ile ortaya çıkmasını istiyor. TÜİK de bekâr bir işçinin aylık asgari geçim tutarını “ağır, orta, hafif” işlerde çalışanlar için ayrı ayrı hesaplayarak genellikle komisyonun 3. toplantısında heyete sunuyor.

Örneğin geçen yılki görüşmelerde TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplamıştı. Asgari ücret de bu yıl için net 2 bin 825 TL olarak belirlenmişti.

PATRONLAR DA TÜİK’E DESTEK VERDİ

Bu yılki ilk toplantıda da yine Türk-İş, bu hesabın yapılmasını istedi. Ancak farklı bir durum ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki gün Türk-İş’te yaptığı toplantısında TÜİK, bu hesaplamayı yapmak istemediğini bildirdi. TÜİK temsilcisi, belirlenen rakamın kamuoyunda sanki “TÜİK’in rakamı” gibi algılandığını, böyle bir hesaplama yapmak istemediklerini, zaten hesaplamaya temel oluşturan kalıpları da Hacettepe Üniversitesi’nden aldıklarını belirtti.

TÜİK temsilcisi, bu hesabın “kendi üzerlerine kaldığını” söyledi. Yıllardır her toplantıda böyle bir hesabın yapılmamasını isteyen işveren kesimi de hemen TÜİK’e destek verdi.

 
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