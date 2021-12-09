Asgari ücrette taraflar arasında uçurum var

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında ilk rakamlar telaffuz edildi ancak uzlaşı sağlanamadı. Aralık ayı başında açıklanacağı söylenmesine rağmen asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı.







Taraflar baz alınacak enflasyon rakamlarında anlaşamadı. TİSK, TÜİK'in enflasyon rakamlarının baz alınmasını isterken, Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti.





7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nurcan Önder "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 lira ortalama olarak daha uygun buluyor, Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez diyor" dedi. Ancak TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'tan "Bahsedilen 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil" yanıtı geldi.







TÜİK HESAPLAMADI, ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KOMİSYONDA HESAP YAPILDI





Bakanlık Müsteşarı Önder'in toplantıya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:





"TÜİK, ikinci toplantıda her sene Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verileri paylaşıyordu. Bugün komisyon olarak hesabı burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe verilerinden verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık.





'TÜRK-İŞ 3900'ÜN ALTINA DÜŞMEZ DEDİ'





Belli hesaplar yaptık, eski formüle göre asgari geçim tutarı 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira ortalama olarak daha uygun buluyor. Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bu Hacettepe beslenme kalıplarına göre yaptığımız bir parametre. Asgari ücret bu komisyonun kararına göre belirlenecek. Bu toplantıda özellikle çalışanlarla ilgili işçi ve işveren tarafları bazı konularda mutabık kaldı, bazı konularda farklı görüşleri oldu."





TÜRK-İŞ: ÇALIŞANLARIN GÜLÜMSEYECEĞİ BİR ASGARİ ÜCRET HENÜZ BULAMADIK





Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef henüz gideremedik. Önümüzdeki toplantıda sonuca ereriz diye düşünüyorum. Çalışanların gülümseyeceği bir asgari ücret henüz bulamadık" şeklinde konuştu.





TİSK GENEL SEKRETERİ: 3161 GİBİ ÖNERİLMİŞ BİR RAKAM OLMADI





TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere çalışanların enflasyona karşı korunacağını ifade ettik. Yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Bizim tavrımız hâlâ devam ediyor" dedi.





3 KONUDA MUTABAKATA VARILDI





3 konuda mutabakata vardıklarını aktaran Koç şöyle konuştu: ''





-Türk-İş ve TİSK olarak SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. 5 puanlık işveren desteğinin işçilere de sağlanması konusunda mutabakata vardık.





-İkinci mutabakatımız, özellikle birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi.





-Diğer mutabakat ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması mutabakatına vardık.''





AKKOL: ÇOK YÜKSEK GELEN RAKAMLAR DUYDUK





TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantı öncesi yaptığı açıklamada, asgari ücrette dengeli bir seviye istediklerini söylemişti. Kendilerine çok yüksek gelen rakamlar duyduklarını vurgulayan Akkol, asgari ücrette süreci en kısa zamanda tamamlamak istediklerini de ifade etti ve ekledi: "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz."





RAPORLAR GÖRÜŞÜLDÜ





Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.





Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.





ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?





Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.





Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.





Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.





Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.