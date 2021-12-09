Davutoğlu, Erdoğan'ı cehaletle suçladı: Arasındaki farkı dahi bilmiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” açıklamasını eleştirdi. Davutoğlu, “Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki farkı dahi bilmiyor. Türkiye Avrupa Konseyi’nin parçası. Avrupa Konseyi Türkiye’ye bir şey dayatmıyor. Bu tür hukuki meseleleri bilgi yoksunluğu ya da özellikle saptırma şeklinde sanki dış mihrakların bir dayatması gibi yansıtması ciddi bir zaaftır” dedi.







Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, iş insanı Osman Kavala ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararlarının uygulanmaması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım sürecini başlatması için, “Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar” açıklamasını yapmıştı.





Davutoğlu, şunları söyledi:





"Sayın Erdoğan’ın zihninde bir kafa karışıklığı ve bu kadar uzun yıllar devlet tecrübesinden sonra hala temel bazı kurumlarla ilgili temel bazı bilgi eksiklikleri var. Sayın Erdoğan, bu konuşmasında, ‘Avrupa Birliği’nin tutumunu tanımıyoruz’ diyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasındaki farkı dahi bilmiyor. Avrupa Birliği bizim müzakereler yürüttüğümüz ilerde girmeyi hedef olarak benimsediğimiz bir yapı. Avrupa Konseyi ise, 1949 yılında kurulan ve kurulduğu sene Türkiye’nin üye olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında otoritesini tanıdığı bir ülke. Yani Türkiye Avrupa Konseyi’nin parçası. Avrupa Konseyi Türkiye’ye bir şey dayatmıyor. Bu tür hukuki meseleleri bilgi yoksunluğu ya da özellikle saptırma şeklinde sanki dış mihrakların bir dayatması gibi yansıtması ciddi bir zaaftır. Dolayısıyla, orada bir dış mihrak bağlantısı çıkarmaya dönük bu ifadeler doğru bir ifade değil.





"BİLGİ VE VİZYON EKSİĞİ BİR AÇIKLAMA"





Ulusal egemenlik, her şeyden önce insan haklarına saygı ile sağlanır. Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması ile sağlanır. Bilgi ve vizyon eksiği olan bir açıklama olarak değerlendiriyorum."





Erdoğan’ın da daha önce AİHM’e 3 kez başvurması için Davutoğlu, “Kendisinin başvurması da o da bir çelişki zaten Sayın Erdoğan’ın son dönemdeki bütün hayatı çelişkilerle dolu kaotik bir zihin yapısını yansıtıyor” yanıtını verdi.