Samanyolu Haber /Gündem / TCMB rezervlerinde sert düşüş /09 Aralık 2021 16:41

TCMB rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 3 Aralık haftasında büyük düşüş kaydetti. Bir önceki hafta 126,4 milyar dolar olan brüt rezerv, bu hafta 124,1 milyar dolara geriledi.

SHABER3.COM

Döviz piyasasına doğrudan müdahale eden ve BOTAŞ'a rekor düzeyde döviz satışı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta gerileme kaydetti.

Cumhuriyet'in haberinde yer verdiği TCMB verilerine göre 3 Aralık haftasında brüt rezervler 124,1 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rakam 126,4 milyar dolar olmuştu.

Net rezervler de 22,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta TCMB'nin net rezervleri 24,7 milyar dolar olmuştu.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. Buna göre 3 Aralık'ta swap hariç net rezerv eksi 37,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2014'TEN SONRA İLK KEZ MÜDAHALE ETTİ

TCMB 1 Aralık tarihinde döviz piyasalarına müdahale ettiğini açıklamıştı. 3 Aralık'ta da ikinci döviz müdahalesi gerçekleşmişti.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, ilk müdahalede 1 milyar dolar, ikinci müdahalede ise 300 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.

Bunun yanında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışlarındaki rekor seviyeler de dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık Döviz sattı.

TCMB 2021 yılında BOTAŞ’a sadece Haziran’da 269 milyon dolarlık ve Ekim’de 258 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TCMB rezervlerinde sert düşüş Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı

Bekçi ve polis şiddeti kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:28:55