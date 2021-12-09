TCMB rezervlerinde sert düşüş

Döviz piyasasına doğrudan müdahale eden ve BOTAŞ'a rekor düzeyde döviz satışı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta gerileme kaydetti.







Cumhuriyet'in haberinde yer verdiği TCMB verilerine göre 3 Aralık haftasında brüt rezervler 124,1 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rakam 126,4 milyar dolar olmuştu.







Net rezervler de 22,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta TCMB'nin net rezervleri 24,7 milyar dolar olmuştu.





Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. Buna göre 3 Aralık'ta swap hariç net rezerv eksi 37,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.





2014'TEN SONRA İLK KEZ MÜDAHALE ETTİ





TCMB 1 Aralık tarihinde döviz piyasalarına müdahale ettiğini açıklamıştı. 3 Aralık'ta da ikinci döviz müdahalesi gerçekleşmişti.





Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar, ilk müdahalede 1 milyar dolar, ikinci müdahalede ise 300 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.





Bunun yanında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışlarındaki rekor seviyeler de dikkat çekti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayında BOTAŞ’a rekor seviyede 2,2 milyar dolarlık Döviz sattı.





TCMB 2021 yılında BOTAŞ’a sadece Haziran’da 269 milyon dolarlık ve Ekim’de 258 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti.