Twitter hesabından 3. asgari ücret toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 3 bin 100 TL asgari ücret teklif etmesine "Geçin bunları" diye tepki gösterdi.







TİSK Başkanı Akansel Koç'un "TÜİK'i esas alıyoruz" sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına" dedi.







Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" diye belirtti.















