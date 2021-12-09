Samanyolu Haber /Gündem / "Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere" /09 Aralık 2021 17:00

"Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) asgari ücret teklifine tepki gösterdi. Çalışanlara düzgün bir maaş vermeleri önerisinde bulundu.

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Twitter hesabından 3. asgari ücret toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 3 bin 100 TL asgari ücret teklif etmesine "Geçin bunları" diye tepki gösterdi.

TİSK Başkanı Akansel Koç'un "TÜİK'i esas alıyoruz" sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" diye belirtti.




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