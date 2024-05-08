Kamuda 100 milyar lira tasarruf hedefi: Tedbirlere uymayana yaptırım!

Tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılacak kalemlerin listesi hazırlandı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında harcamalara izin verilmeyecek. Yeni fiziki binalara ödenek aktarımı ile kamu binası alım ya da kiralanması olmayacak. Personel ve araç ihtiyaçları ise diğer kamu kurumlarından karşılanacak.





Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan’ın haberine göre; uygulama merkezi sistemle takip edilecek. Tedbirlere uymayan kamu kurumları uyarılacak. Uyarılara rağmen harcamalarına özen göstermeyen kamu kurumları veya personelle ilgili farklı yaptırımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Hangi harcama kalemlerinde kesintiye gidileceğine yönelik uzun bir liste hazırlandı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir harcamaya izin verilmeyecek. Ayrıca, fiziki gerçekleşmeleri yolun başında olan kamu yatırımlarına ödenek aktarımı yapılmayacak.





Yeni kamu binası alınması ya da kiralanmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bir kurumun bina ihtiyacı olması durumunda, diğer kurumların âtıl hâlde tuttuğu veya kullanmadığı binalarla bu ihtiyaç karşılanacak. Kamuya personel alımı sadece yıl içinde emekli olanların sayısıyla sınırlandırılacak. Personel ihtiyacı varsa yine bu ihtiyaç, başka kurumlardaki fazla personelle giderilecek. Makam araçları veya kamuya ait taşıtların kullanımına da sınırlama getirilecek. Bir kurumun araç ihtiyacı olursa, yeni araç alımı veya kiralanması yerine başka kurumların araçlarından yararlanılacak.





Bütçenin gelir kalemlerinde de kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergiye uyum başlıklarında yapılacak çalışmalarla artış sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu kapsamda her alanda denetimlerini arttıracağı, bu yolla bir yandan bütçenin gelir tarafının artırılması, bir yandan da yeni tasarruf tedbirleriyle yıl sonu bütçe açığının hedeflenenden daha az gerçekleşeceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesaplamalara göre alınacak tedbirlerle tasarruf miktarının 100 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.





Öte yandan, bazı bakanlıklar yılın ikinci yarısını beklemeden tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. Hazırlanan genelgelerle il müdürlükleri ve taşra teşkilatlarına tasarruf edilecek kalemler konusunda uyarıda bulunuldu.