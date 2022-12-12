20 liralık kara lastiğin fiyatı 200 liraya dayandı

Türkiye’de 1930’lu yılların başında üretimine başlanan daha çok kırsal alanda ve fakir mahallelerde yaşlıların lastik ayakkabıların fiyatı 180-200 lira arasında satılıyor. Kırsal kesimdeki vatandaşlar, kara lastiği dahi alamaz duruma geldi.







Köylüler yırtılan lastik ayakkabılarını değiştiremediklerini ve diktiklerini belirtirken ayakkabıcı Faruk Ertaş da “Eskiye nazaran işler iyi gitmiyor. 30 liraya aldığımız şey, şu an 150 TL. Millet lastik ayakkabı bile giyemiyor. Köylerden insanlar gelirdi, daha çok ayakkabı götürürdü, ayakkabı götüremez durama geldiler. Alım gücü azaldı” ifadelerini kullanıyor.



