Samanyolu Haber /Gündem / Moskova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yana /12 Aralık 2022 22:34

Moskova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yana

İstanbul'da yürütülen Rusya- Türkiye heyetler arası siyasi istişarelere Rusya tarafından katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, basına açıklamalarda bulundu.

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Samanyoluhbaber.com Moskova 

Suriye meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Rus diplomat Sergey Verşinin, Suriye’de normalleşmeyi desteklediklerinin altını çizdi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün de yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı. Moskova’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğunu hatırlattı.

Rus diplomat İstanbul’daki görüşmelerde ayrıca Afganistan, Libya, Filistin ve Ortadoğu'daki durumun da ele alındığını belirterek tüm konularda görüşmelerin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Bu açıklamalarda Rusya’nın Türkiye’yi, Rus ordusunun yürüttüğü askeri harekat sırasında ‘karadaki durum’ hakkında olabildiğince ayrıntılı olarak bilgilendirdiği ortaya çıktı. Vershinin, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin son turunun İstanbul'da yapıldığını hatırlatarak İstanbul’un uygun bir platform olduğunu belirtti.

Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) konusunda herkesin Ukrayna tarafının eylemlerinin farkında olduğunu vurgulayan Verşinin, "Bilindiği üzere biz UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile yakın temas içerisindeyiz. Bu kuruluşun uzmanlığına ve bilgisine güveniyoruz. Bu barışçıl nükleer tesisin Ukrayna tarafının pervasız eylemleri nedeniyle sadece o bölgedeki değil, diğer bölgelerdeki sivil nüfus için de tehdit oluşturmamasını sağlamak için somut bir tartışma sürüyor" ifadelerini kullandı.
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