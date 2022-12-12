Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Şam yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırız /12 Aralık 2022 23:55

Çavuşoğlu: Şam yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırız

Suriyelilerin gönderilmesi konusunda Şam yönetimiyle görüşme halinde olduklarını belirte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikada normalleşme politikası güttüklerini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam yönetimiyle bir süredir istihbarat aracılığıyla görüştüklerini belirterek, “Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız” açıklamasını yaptı.

“Suriye’de bir süredir istihbarat aracılığıyla rejimle görüşüyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız; aksisi düşünülemez” dedi.

Çavuşoğlu dış politikada anormal davrandıklarını kabul etti 

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Tüm dünya, dış politikamızın başarılı olduğunu görüyor ve söylüyor. Türkiye’nin en büyük sorununun başarısız dış politika olduğunu söylemek, gerçekçi değildir. Hep diyordunuz; ‘Bu ülkelerle niye kötüsünüz, diyalog kurun, normalleşin’ Şart da söylemiyordunuz. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diye bizi eleştiriyor, bazılarınız da ‘döneklik’ diyorsunuz. Şimdi o zaman ben şunu sorayım size, siz o gün ‘Bu ülkelerle normalleşin’ dediniz, biz de normalleştik. Şimdi ‘Niye normalleştiniz’ diyorsunuz, o zaman bu da döneklik olmuyor mu sizin tabirinizle?”

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