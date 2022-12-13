Samanyolu Haber /Dünya / BM uyardı: İhracat düşecek, gıda ve enerji fiyatları artacak /13 Aralık 2022 00:48

BM uyardı: İhracat düşecek, gıda ve enerji fiyatları artacak

Birleşmiş Milletler dünyada büyüme oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca ihracatın yarı yarıya düşeceği ve gıda ile enerji fiyatlarının artacağına dikkat çekti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2022 İstatistik kitapçığında, bu yılki küresel ekonomik veriler 2021 ile kıyaslandı. 2021’de küresel reel GSYİH’deki büyüme oranının yüzde 5,7 olduğu ifade edilerek, oranın bu yıl yüzde 3,3’e düşeceği tahmini yapıldı. 

Dünya çapında mal ve hizmetler ticaretinin bu yıl yavaşladığı ve ihracatın ise yılsonuna kadar neredeyse yarı yarıya düşeceği öngörüsü ifade edildi.

Geçen yıl yüzde 55 artan gıda ve enerji fiyatlarında bu yıl da artış oranının yükselmesinin beklendiği açıklandı. 

En az gelişmiş 46 ülkede GSYİH’deki büyüme oranının 2021’de yüzde 2 ile küresel rakamların altında seyrettiği ifade edilen kitapçıkta, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasındaki yüzde 7 hedefinin gerisinde kaldığı anlatıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM uyardı: İhracat düşecek, gıda ve enerji fiyatları... Sonraki Haber >>

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Meclisi karıştırdı

Meclisi karıştırdı

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Portekiz maçında Ali Koç tribünde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:22:58