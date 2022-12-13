BM uyardı: İhracat düşecek, gıda ve enerji fiyatları artacak

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2022 İstatistik kitapçığında, bu yılki küresel ekonomik veriler 2021 ile kıyaslandı. 2021’de küresel reel GSYİH’deki büyüme oranının yüzde 5,7 olduğu ifade edilerek, oranın bu yıl yüzde 3,3’e düşeceği tahmini yapıldı.





Dünya çapında mal ve hizmetler ticaretinin bu yıl yavaşladığı ve ihracatın ise yılsonuna kadar neredeyse yarı yarıya düşeceği öngörüsü ifade edildi.







Geçen yıl yüzde 55 artan gıda ve enerji fiyatlarında bu yıl da artış oranının yükselmesinin beklendiği açıklandı.





En az gelişmiş 46 ülkede GSYİH’deki büyüme oranının 2021’de yüzde 2 ile küresel rakamların altında seyrettiği ifade edilen kitapçıkta, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasındaki yüzde 7 hedefinin gerisinde kaldığı anlatıldı.



