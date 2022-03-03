Samanyolu Haber /Gündem / "Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek" /03 Mart 2022 21:24

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP yönetiminin ekonomi poltikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 21.00’de bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

“BEŞ PARA ETMİYORLAR”

Kılıçdaroğlu, mesajında “Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir!" notuyla yeni bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP yönetiminin ekonomi poltikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

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