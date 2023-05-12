Samanyolu Haber /Gündem / Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu! /12 Mayıs 2023 17:44

Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Seçimlere 2 gün kala Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Kınık'ın yerine Kızılay genel başkan yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

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Cumhuriyet'teki habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gerekirken deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığını ortaya çıkardığımız haberin ardından eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Kınık'ın yerine genel başkanlık görevine Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.

MENZİL CEMAATİNE ARACI

Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından, Menzil cemaatine bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmiş, bu alıma Menzil cemaatine bağlı olduğu bilinen Fatma Meriç Yılmaz'ın aracılık ettiği belirtilmişti.
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