Kerem Kınık'ın yerine gelecek isim belli oldu!

Kınık'ın yerine genel başkanlık görevine Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz geçecek.





Cumhuriyet'teki habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gerekirken deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığını ortaya çıkardığımız haberin ardından eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından, Menzil cemaatine bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edilmiş, bu alıma Menzil cemaatine bağlı olduğu bilinen Fatma Meriç Yılmaz'ın aracılık ettiği belirtilmişti.