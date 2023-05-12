Ankara'da Millet İttifakı coşkusu: Yüz binler Tandoğan Meydanı'nda

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala son mitingini Ankara'da gerçekleştiriyor.



Kılıçdaroğlu'nun Ankara Mitingi, bugün (12 Mayıs Cuma ) saat 17.30'da başlayacak.



Kılıçdaroğlu'na mitingde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik ediyor.



Ankara Millet Buluşması için on binler erken saatlerde Tandoğan Meydanı'na akın etti. Yurttaşlar hep bir ağızdan 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atıyor.