Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı TRT Spikeri Sırrı Er’e ‘ev hapsi’ /21 Aralık 2023 23:13

KHK’lı TRT Spikeri Sırrı Er’e ‘ev hapsi’

Son dönemde yaptığı röportajlarla dikkatleri çeken TRT'nin ünlü spikerlerinden KHK'Lı Sırrı Er, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'hakaret' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.Tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen Sırrı Er, çıkarıldığı mahkemece ‘ev hapsi’ kararıyla serbest bırakıldı.

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Youtube kanalından yaptığı röportajlarıyla dikkat çeken KHK’lı TRT eski spikeri Sırrı Er, işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Bold Medya'da yer alan habere göre Sırrı Er, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Sayın savcıya ifademi verdim. “Hakaret” tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildim. Anlaşılır gibi değil! Ben ve hakaret… Bakırköy Adliyesi 66 numara avukat arkadaşları bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Adli kontrol kararı uygulanan Sırrı Er, çıkarıldığı mahkemece ‘ev hapsi’ kararıyla serbest bırakıldı
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