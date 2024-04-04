Kiev ile Helsinki arasında güvenlik anlaşması imzalandı

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





İngiltere ve Fransa gibi Avrupa’nın önde gelen ülkeleri sonrası Ukrayna ile Finlandiya’da 10 yıllık güvenlik anlaşması imzaladı.







Kiev ve Helsinki kendi aralarında siyasi ve askeri destek sağlamanın yanı sıra Ukrayna'nın reformları ve restorasyonuna yönelik yardımı içeren 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladı.





Anlaşma, 3 Nisan'da Kiev'e gelen Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından imzalandı.





NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Kiev rejimine beş yıl boyunca silah tedarikini finanse edecek bir fon oluşturmayı görüşmeyi planladıkları biliniyordu. Bu fonun toplam bütçesi 100 milyar euro olacak. Ayrıca gelen bilgiler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ABD'den silah tedarik etme sürecinin kontrolünün NATO'ya devredilmesi isteği de bulunuyor.