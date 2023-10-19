Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' demişti aday gösterildi! /19 Ekim 2023 15:39

Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' demişti aday gösterildi!

Büyük Kurultay’a hazırlanan CHP’de delegelerin tutumları da netleşmeye başladı. İzmir’in ardından Nevşehir, Çorum ve Elazığ delegeleri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.

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4 - 5 Kasım tarihinde yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı öncesi Ankara’daki trafik hızlandı.

CHP Büyük Kurultay delegeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için imzalarını genel merkeze göndermeye başladı. tv 100 Yazarı Barış Yarkadaş’ın tv 100’de verdiği bilgiye göre, imzasını yollayan ilk şehir Hatay oldu. Tüm delegeler Kılıçdaroğlu için imza verdi.

Hatay'ı Kayseri ve İzmir izledi. İzmir’in 56 delegesinin 55’i Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini imzalarıyla ortaya koydu. Yarkadaş katıldığı yayında bu imzaları gösterdi.

Bu kentlerin ardından Çorum, Elazığ ve Nevşehir delegeleri aynı tutumu sergiledi. CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve kurultay delegeleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek fotoğraf verdi. Elazığ ve Nevşehir il delegeleri de kurultayda Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için imzalarını teslim etti.

Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ile ilçe başkanları Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kurultay sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de süreceği ve imzalara yeni imzaların ekleneceği öğrenildi.

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