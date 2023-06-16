Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü /16 Haziran 2023 13:07

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu kabul etti.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu'nun değişim talebini yinelediği, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdiği öğrenilmişti.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. Perşembe akşamı (dün) gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu arada  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yapan İmamoğlu, bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye dair "Kılıçdaroğlu'na öneri ve taleplerim oldu" dedi. 


İBB Başkanı ayrıca şunları kaydetti:  "CHP değişime liderlik etmeli. Genel Başkan ile görüşmem kadar doğal bir şey yok.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:36