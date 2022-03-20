Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor /20 Mart 2022 10:26

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor. Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez?" sözleri tartışılan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar” dedi.

"ZİNDAŞTİ'Yİ KİM BIRAKTIRDI?"
"Uyuşturucu baronları, siyasetçiyi satın alıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beni şaşırtan şu oldu: ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sorduğumda polisler üzerinden bir tartışma açıldığı ve ‘Bu konuda Kılıçdaroğlu niye konuştu' bilgisi bana geldi. Uyuşturucu satıcılarını, baronunu yakalayan da polistir. Polis olağanüstü çaba gösteriyor. Ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. ‘Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı?' dedim şimdi de ilave de yapıyorum: ‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'.  Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi kim bıraktırdı? Polis, yakalamış, teslim etmiş. Zindaşti'yi polis bırakmadı. Onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu. Baronların kara parasını Türkiye'ye getirmek için AKP af çıkarıyor. polis, siyasi baskı olmadığı sürece daha da iyi görev yapacak. Polisleri rahat bıraksınlar uyuşturucu baronu kalmaz."
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