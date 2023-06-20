Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan faiz çıkışı: Tükürdüğünü nasıl yalayacak! /20 Haziran 2023 15:33

Kılıçdaroğlu'ndan faiz çıkışı: Tükürdüğünü nasıl yalayacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ''Uluslararası tefeciler faiz düşük diye Türkiye'ye para vermiyor'' diyen Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

Her ay ödenen faiz 2 milyar 202 milyon 770 bin dolar. Her gün ödenen faiz 73 milyon dolar. Beka sorunu budur. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirdiniz. Para bulmak için olmadık taklalar attınız, gidip birilerine yakardınız. Türkiye'nin iradesini satmak... Bu beka sorunudur.

*Seçimler bitti... Ne yapacaklar? Uyuşturucu baronları zaten yerinde... Ama bir de uluslararası tefeciler var. Onlar Türkiye'ye para vermiyor, 'faiz düşük' diyorlar. 'Faizi yükseltin' diyorlar. Erdoğan faizi nasıl yükseltecek? Yani Türkçesi 'Tükürdüğünü nasıl yalayacak?' Nasıl olacak bu iş? Dediler ki 'Kolay, sen yapma. Sana bir Hazine ve Maliye Bakanı bulalım, Merkez Bankası'na da buluruz... ABD'de yapan. Onu da getiririz. Onlar gelsin, faizleri onlar artırsın, biz parayı getirelim, o zaman vurgunu yapalım.' Ama faiz ne olacak? Yerel seçimlere kadar ufak ufak artırın, sonra yüzde 40 olmazsa parayı getirmeyiz' Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir? İşte bu beka sorunudur.

*Halk Bankası'nı dolandıran bir insanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ne işi var? Bunlarda erdem yok. Faizi indirmeyeceğim diyordun, uluslararası tefeciler bastırdılar. Yerel seçimlerden sonra da yüzde 40'a çıkaracaksın.

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