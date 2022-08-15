Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan indirim tepkisi: 'Her şeyiniz skandal, utanın be!' /15 Ağustos 2022 13:42

Kılıçdaroğlu'ndan indirim tepkisi: 'Her şeyiniz skandal, utanın be!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde verdiği talimatla Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos günü (bugün) 30 üründe indirimli satışların başlayacağını söylemişti. İndirimin başladığı gün, bazı ürünlerin fiyatında artışlar da görüldü. Bu ürünlerden birisi de yumurta oldu, yumurtanın fiyatı yüzde 0.98 arttı. İndirim yapılan ürünlerde ise çok büyük bir indirim olmadığı görüldü. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" ifadelerini kullandı. 


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