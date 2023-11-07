Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama: Bunlar artık geride kaldı /07 Kasım 2023 01:31

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama: Bunlar artık geride kaldı

CHP kurultayı sonrasında ilk kez açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Kurultayda tartışmaların olması doğal. Ancak bunlar artık geride kaldı" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından ilk demecini "Kurultayı Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'a verdi.

TV100 yazarı Yarkadaş'a açıklamasında moralinin iyi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Moralim gayet iyi. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik" diye konuştu.

"Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni genel başkan Özgür Özel'e başarı dileğinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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