Barış Yarkadaş, Özgür Özel iddiası nedeniyle gazeteciliği bıraktı: Sözümü tutuyorum

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP kurultayı öncesinde "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen gazeteci ve TV100 yazarı Barış Yarkadaş, mesleğini bıraktığını açıkladı.



TV100'de canlı olarak yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında konuşan Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:



"Bir hakem, hakemliği bıraktıktan sonra televizyonda 'Fenerbahçe Sevilla'yı yenerse ben çiçekli bikiniyle dolaşacağım' dedi, sözünü tutmadı. Bir yazar, bir sanatçı için 'Bu kaset satarsa bıyığımı keserim' dedi, kaset 1 milyon sattı sözünü tutmadı. Bir ekonomist 'Dolar 3 TL olursa gelin benim yüzüme tükürün' dedi, dolar 10 TL oldu, o arkadaşımız özür dilemedi. Bir kulüp başkanı 'Ben başkanlığa kesinlikle aday değilim' dedi gitti o kulübe başkan oldu. Bir gazeteci 'Eğer AK Parti paradan altı sıfırı atarsa Taksim'de anırırım dedi, sözünü tutmadı. Dün benimle ilgili tweet yazan bir gazeteci 2005'te 'Akşam gazetesi TMSF'ye borcunu öderse ben çıkacağım Taksim'de eşek gibi anıracağım' dedi, sözünü tutmadı. Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum, söz verdiğim üzere saat 23.49 itibariyle Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere, karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum."



Kararını bugün TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer'le de paylaştığını aktaran Yarkadaş, "Uzun bir sohbetimiz oldu. Aktif gazetecilik yapmayacağımı, artık haber yazmayacağımı ifade ettim. Çünkü 29 milyon insan o videoyu izlemişse ben birileri gibi 'Eşek gibi anırırım' deyip bunu unutturmam. Biz karakterli insanız. Alican Değer, yorumcu ya da araştırmacı olarak kalmamı istedi. Ben de bunun üzerine biraz düşünmek istediğimi, kararımı yarın bildireceğini söyledim" dedi.



Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ise "Sen sözünü tuttun. Kefaret müessesesi diye bir müessese var" diyerek Barış Yarkadaş'a kurban kesmesi ve mesleğe devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Barış Yarkadaş ise gülerek "Kurban fiyatlarından haberin var mı?" diyerek espri yaptı.



Programa mesaj gönderen TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer, Yarkadaş'ın gazeteciliğe devam etmesini istedi.



Yayına telefonla katılan ve Barış Yarkadaş'tan kararından vazgeçmesini isteyen Tolga Candaş Işık, "Memlekette ne haysiyetsizler, şerefsizler gazeteciliği bırakmadılar, bırakmıyorlar. Barış gibi kendisini mesleğine adamış bir adamın bırakması... Yok öyle bir şey" dedi.



Işık'ın sözlerinin ardından Yarkadaş, göz yaşlarını tutamadı.