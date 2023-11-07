7 Ekim'den bu yana antisemitik eylemlerde patlama yaşanıyor

Antisemitizme karşı gösteri çağrısı

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, tüm siyasi güçleri antisemitizme karşı seferber olmaya çağırdı.

"Müslüman karşıtı nefret yükselişte"





Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 7 Ekim'den bu yana ülkede "antisemitik eylemlerin sayısı patladı" dedi. Darmanin, 102'si yabancı olmak üzere 486 kişinin bu tür suçlardan gözaltına alındığını kaydetti.Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı ve ardından Tel Aviv'in Gazze'ye operasyonları sonrası Fransa'da antisemitik eylemler arttı.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 7 Ekim'den bu yana Fransa'da binden fazla antisemitik eylemin kaydedildiğini söyledi."Antisemitik eylemlerin sayısı patladı" diyen Darmanin, 102'si yabancı olmak üzere 486 kişinin bu tür suçlardan gözaltına alındığını kaydetti.Paris polis şefi Laurent Nunez, sadece Paris bölgesinde 257 antisemitik eylem gerçekleştiğini ve 90 kişinin tutuklandığını bildirdi.Tutuklananlar için tipik bir profil olmadığını belirten Nunez, onlar arasında "çok ciddi şeyler söyleyen genç çocuklar "dan, Filistin yanlısı davada yer alan kişilere kadar geniş bir yelpazede insan bulunuyor.Fransa, 500 bin kişi ile Avrupa'da en büyük Yahudi nufusuna ev sahipliği yapıyor. Bu, İsrail ve ABD'den sonra dünyanın ise üçüncü en büyük Yahudi nüfusu anlamına geliyor.Faure, önümüzdeki birkaç gün içinde Paris'in merkezindeki mitingler için düzenli bir alan olan Place de la Republique'de bir gösteri yapılmasını önerdi. Ancak bu girişimi, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin katılmasına izin vermemesi nedeniyle sol siyasetçilerin tepkisini çekti.Paris'te geçtiğimiz hafta kent ve banliyölerindeki binalara düzinelerce Davut Yıldızı çizildi. Fransa Yahudi Öğrenciler Birliği, bunların Yahudilerin Nazi rejimi tarafından yıldız takmaya zorlanmalarını yansıtacak şekilde tasarlandığını ifade etti.Lyon'da savcılar, evinde bıçaklanan genç bir Yahudi kadına yapılan saldırının arkasında antisemitizmin olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Polisin saldırıyı cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiğini belirten savcılar, kadının hayatının tehlikede olmadığını ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını kaydetti.Doğudaki Besançon kentinde de antisemit duvar yazıları yazıldı. Besançon Belediye Başkanı Anne Vignot, "Mesajların içeriğinde şiddetin tırmanışına tanık oluyoruz" dedi.Avrupa Komisyonu, Orta Doğu'da çatışmaların patlak vermesinden bu yana AB genelinde antisemitizmin artmasını kınadı.Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa genelinde antisemitik olayların son birkaç gün içinde olağanüstü seviyelere ulaşması, tarihin en karanlık dönemlerinden bazılarını anımsatmaktadır. Bu aşağılık eylemleri mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Avrupa'nın temsil ettiği her şeye aykırıdırlar." denildi.Avusturya, Fransa, Almanya ve İspanya'da meydana gelen antisemitik olaylara atıfta bulunan Komisyon, hem antisemitizme hem de "son haftalarda tanık olduğumuz ve Avrupa'da yeri olmayan Müslüman karşıtı nefretin yükselişine" karşı koymanın elzem olduğunu söyled