İmamoğlu, Özel ile kardeşlik ilişkimiz var

"Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum"





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti.Özgür Özel, "Sayın İmamoğlu ile aramızda kardeşlik ilişkisi var, bu ilişki bizi iktidara taşıyacak" derken, İmamoğlu da Özel'in görev döneminin "Türkiye’nin siyaset yaşamına, demokrasisine hayırlı olması" temennisinde bulundu.Özel buluşmayla ilgili X'te paylaştığı mesajda, "38. Olağan Kurultayımızın Divan Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu çalışma ofisimizde ağırladık. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız." dedi.Özgür Özel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hep konuşulan bir şey vardı. Yıllardır aylardır bıktığımız bir şey. Ekrem Başkan’la aranızda nasıl bir ilişki var? Buradan şunu ifade edeyim. Biraz önce yukarıda kısa baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak. Türkiye’yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e layık başarıları hep birlikte alacağız." diye konuştu.Özel, İmamoğlu'nun kurultaydaki divan başkanlığı göreviyle ilgili olarak da “Ekrem Başkan için şöyle söylemek lazım. Hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi..Kurultayın gergin olabileceği farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı şekilde yönetti." ifadelerini kullandı.Görüşmenin ardından İmamoğlu, "Dualarımız hep neydi? Bir olalım. Birlikte olalım ve kusursuz, sıkıntısız hiç kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü yüzüncü yılındayız cumhuriyetimizin. Yüzüncü yılındayız partimizin. 38’inci kurultayı yeni yüzyılın ilk günleri. Böylesi bir ortamda bana kurultay başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti." dedi.CHP'de genel başkanlık görevini sonlandıran Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, "Ben buradan önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi kendisine sunacağım." diye konuştu.