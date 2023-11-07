Samanyolu Haber /Dünya / Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı /07 Kasım 2023 08:45

Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı

Çeçenistan'ın Moskova destekli Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un 15 yaşındaki oğlu, babasının korumasında üst düzey bir göreve atandı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz haftalarda mahkeme salonunda çekilen görüntülerde, duruşma öncesi bir mahkumu dövdüğü görülen Adem Kadirov'un, üst düzey Çeçen yetkililerce 'cesaretinden ötürü övgüye layık görüldüğü' bildirildi.

Kuran-ı Kerim'i yaktığı iddiasıyla eylül ayında Ukrayna asıllı bir şahıs gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmadan önce Adem Kadirov tarafından feci şekilde dövülmüştü.

Ülkeyi demir yumrukla yöneten Kadirov, oğlunun mahkumu darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Adem'in tavrından dolayı gururlandığını, inanç hassasiyeti ve dini ideallerinden ötürü de oğlu ile abartısız gurur duyduğunu" dile getirmişti.

Videoda oğlu Kadirov, duruşma öncesi mahkumu öldüresiye yumrukluyor, yere düştükten sonra da kafasını tekmelemeye devam ederken görülüyor.

Ramazan Kadirov'un üst düzey güvenlik yetkililerinden Zamid Chalaev, Adem'in, Çeçen liderin güvenliğini sağlayan birimin başına getirildiğini ve aslında baba Kadirov'un en iyi korumalarından biri olduğunu ifade etti.

Çeçen lider Kadirov: Ukrayna'da birliklerim büyük kayıplar verdi
Ulusal politika, dış ilişkiler ve basından sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Dudayev, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adem Kadirov'u, Çeçen Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın güvenlik teşkilatında bu önemli göreve atanmasından dolayı içtenlikle kutluyorum." diye yazdı.

Dudayev paylaşımında, bu ay 16 yaşına ayak basacak olan Adem Kadirov'un "cesur, yürekli bir vatansever ve din için ayağa kalkmaya hazır bir kişi olduğunu kanıtladığını" iddia etti.

Rus devlet haber ajansı RIA da, Kadirov'un oğluna ekim ayında "Çeçenistan Kahramanı" unvanı verildiğini aktarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:16:37