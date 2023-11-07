Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı

Geçtiğimiz haftalarda mahkeme salonunda çekilen görüntülerde, duruşma öncesi bir mahkumu dövdüğü görülen Adem Kadirov'un, üst düzey Çeçen yetkililerce 'cesaretinden ötürü övgüye layık görüldüğü' bildirildi.



Kuran-ı Kerim'i yaktığı iddiasıyla eylül ayında Ukrayna asıllı bir şahıs gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmadan önce Adem Kadirov tarafından feci şekilde dövülmüştü.



Ülkeyi demir yumrukla yöneten Kadirov, oğlunun mahkumu darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Adem'in tavrından dolayı gururlandığını, inanç hassasiyeti ve dini ideallerinden ötürü de oğlu ile abartısız gurur duyduğunu" dile getirmişti.



Videoda oğlu Kadirov, duruşma öncesi mahkumu öldüresiye yumrukluyor, yere düştükten sonra da kafasını tekmelemeye devam ederken görülüyor.



Ramazan Kadirov'un üst düzey güvenlik yetkililerinden Zamid Chalaev, Adem'in, Çeçen liderin güvenliğini sağlayan birimin başına getirildiğini ve aslında baba Kadirov'un en iyi korumalarından biri olduğunu ifade etti.



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Ulusal politika, dış ilişkiler ve basından sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Dudayev, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adem Kadirov'u, Çeçen Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın güvenlik teşkilatında bu önemli göreve atanmasından dolayı içtenlikle kutluyorum." diye yazdı.



Dudayev paylaşımında, bu ay 16 yaşına ayak basacak olan Adem Kadirov'un "cesur, yürekli bir vatansever ve din için ayağa kalkmaya hazır bir kişi olduğunu kanıtladığını" iddia etti.



Rus devlet haber ajansı RIA da, Kadirov'un oğluna ekim ayında "Çeçenistan Kahramanı" unvanı verildiğini aktarmıştı.