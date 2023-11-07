Samanyolu Haber /Ekonomi / Tesla, Almanya'da 'çok ucuza' otomobil üretecek /07 Kasım 2023 08:49

Tesla, Almanya'da 'çok ucuza' otomobil üretecek

Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki fabrikasında 25 bin euroluk elektrikli araçlar üretecek.

SHABER3.COM

Konuya vakıf bir kaynağa göre Tesla, uzun zamandır beklenen 'ucuz' elektrikli araç üretiminde belli bir aşamaya geldi.

Böylece firma, araçlarının toplu pazarlara açılmasının önündeki engeli kaldırmış olacak.

Reuters'a konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen kaynak, üretimin ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi.

Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, İngiltere'de bir yapay zeka zirvesine katıldıktan sonra cuma günü de Berlin yakınlarındaki Gruenheide kasabasında bulunan fabrikayı ziyaret etmişti.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir video paylaşımı yapan Musk, fabrikadaki çalışanlara, 'yoğun gayretlerinden' ötürü teşekkür etmişti.

Aynı kaynağa göre toplantıda Musk, 25 bin euroluk aracın burada üretilmesine ilişkin plan ile ilgili çalışanları bilgilendirdi.

Ancak eylül ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, otomobil üreticisinin, elektrikli aracın alt gövdesinin neredeyse tamamını tek parça halinde sunmasını sağlayacak bir yeniliğe yaklaştığını, bunun da üretim sürecini hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye katkı sağlayacak bir buluş olduğunu belirtmişti.

Ucuz modeller üzerinden toplu pazarlara açılmak, Tesla'nın 2030 yılına kadar 20 milyon araç teslimatı hedefine ulaşması açısından kritik önem taşıyor.

Bununla birlikte zayıflayan ekonomiler ve yüksek faiz oranları, elektrikli araçlara olan talebi olumsuz etkiliyor ve son aylarda Tesla'nın yanı sıra diğer firmaları da, satışları artırmak için fiyat indirimine gitmeye zorluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tesla, Almanya'da 'çok ucuza' otomobil üretecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:16:50