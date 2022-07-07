'Kirli savaş' dönemi subaylarına hapis cezaları





İnsanlığa karşı işlenen sulçlar arasında kaybedilme, cinayet, işkence ve çocukların kaçırılması da var.





Ceza alanlar arasında, daha önce insan hakları ihlallerinden hüküm giymiş olan General Santiago Riveros da var. Riveros, 100'den fazla ithamdan suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı.





Başkent Buenos Aires'teki federal mahkeme 350 kadar kurbana karşı suç işlendiğine karar verdi.





Bu kurbanlar arasında, sendika üyesi oldukları için sağcı ölüm timleri tarafından kaçırılan altı Mercedes Benz fabrikası işçisi de var.





